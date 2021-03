Guardia Nacional aplicará vacunas en Laredo, Texas

Elementos de la Guardia Nacional llegarán a la ciudad para participar en un programa de aplicación de vacunas contra el Covid-19 en los hogares de personas de la tercera edad.Se trata del programa Homebound que es implementado por el Departamento de Salud local con el apoyo de voluntarios para llevar la vacuna directamente hasta las casas de personas que no pueden acudir a vacunarse.

Guillermo Heard, coordinador de Emergencias en Laredo, dijo también que en el transcurso de la semana se darán a conocer más detalles del programa pero señaló que la llegada de los elementos de la Guardia Nacional está confirmada para colaborar en este proyecto y abarcar más hogares.

El Departamento de Salud de Laredo recibirá esta semana otras 5 mil dosis de vacunas enviadas por el gobierno estatal pero además, alrededor de 15 médicos, clínicas pequeñas y agencias de salud recibirán más dosis. Más de un millón de primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 se enviarán a proveedores de todo Texas esta semana.

El estado asignará 929 mil 320 dosis a mil 651 proveedores de 234 condados. A su vez, el gobierno federal asignará directamente más de 200 mil dosis adicionales a las farmacias y los centros de salud autorizados a nivel federal.

El importante aumento se debe en gran medida a la llegada al estado de 245 mil 200 dosis de la nueva vacuna de Johnson & Johnson. La vacuna de dosis única fue autorizada el pasado fin de semana por la FDA y comenzó a enviarse esta semana.

Texas ha administrado ya casi 6.3 millones de dosis. Más de 4 millones de personas han recibido al menos una dosis, y más de 2.2 millones están totalmente vacunadas.

Se sigue avanzando en la vacunación de los adultos mayores de 65 años, ya que el 48 por ciento ha recibido al menos una dosis y más de un millón de adultos mayores (más de una cuarta parte de los texanos en ese grupo de edad) están ya totalmente vacunados.

Esta semana el estado añadió a los empleados de escuelas y guarderías al grupo de personas que pueden recibir la vacuna.

De acuerdo con la directiva federal, esta acción significa que “aquellos que trabajan en escuelas preescolares, primarias y secundarias… y aquellos que trabajan como proveedores de cuidado infantil con licencia o para ellos” pueden ahora recibir la vacuna por parte de cualquier proveedor de la vacuna en Texas.

Para ver más información sobre la vacuna contra el Covid-19, visite la página web dshs.texas. gov/covidvaccine.

Asignaciones de la vacuna contra el Covid-19, incluida la lista completa para la semana del 8 de marzo.

COVID-19 UPDATE (03/07): Hospitalization rate is at 6.46% (-2 hospitalizations from 03/06) with 14 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/WPMluzO1Ba

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 7, 2021