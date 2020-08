Crecerá presencia de la Guardia Nacional en Tamaulipas

Compartir esta publicación













Incrementará en Tamaulipas presencia de la Guardia Nacional para lo cual ya se están buscando nuevos elementos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que buscan incrementar en Tamaulipas el numero de elementos, por lo que actualmente se realiza el proceso de reclutamiento de elementos de la Guardia Nacional para aumentar su presencia.

“Hay mucho trabajo de inteligencia, se han dado golpes espectaculares, nada más que a nosotros no nos corresponde presumir la dimensión criminal de esos detenidos, les corresponde a ustedes investigar quienes son; tomamos la decisión de no hacerlos crecer mediáticamente, antes llegaron a ser tan famosos que registraron su nombre como marca comercial y no queremos convertirlos ni en víctimas ni en modelos sociales”, destacó refiriéndose a la prensa.

“Los elementos de la Guardia nacional no andan pidiendo ‘moche’ ni llevándolo hacia arriba, aquí no van a encontrar nunca ni un García Luna, ni un García Lunita”, manifestó.

Dijo que buscan evitar la corrupción para lo que realizan minuciosos procesos de selección.

“Tenemos que fortalecer las capacidades del Estado mexicano para que la gente responsable de algún delito pague su pena, pero también atender las causas profundas que generan la inseguridad y la política de bienestar del pueblo es uno de los grandes ejes y aciertos de este gobierno”, externó Durazo Montaño.

Dijo que a diario se realiza una mesa estatal de seguridad presidida por el Presidente, el secretario de Gobernación y las instancias federales, en donde se analiza y define la problemática del día, así como su respuesta, para posteriormente, rendir cuentas.

Conferencia de prensa matutina, desde Tamaulipas. https://t.co/1RK9jPLvBw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 28, 2020

A pesar de que en Tamaulipas existen condiciones más complejas que en otros lugares del país, hay una gran coordinación en todos los niveles de gobierno, externó el secretario durante la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizada en Reynosa.

