Gucci vende overol manchado y desgastado en 1,400 dólares, desata críticas

Toma un overol de mezclilla y úsalo unos meses para jugar futbol en exteriores y realizar trabajos de jardinería y bricolaje, ¡listo!, tendrás un overol desgastado y manchado que ahora Gucci vende en $1,400 dólares.

Como parte de su nueva colección masculina otoño-invierno 2020, la casa de alta costura italiana lanzó esta polémica prenda que ha provocado más de una reacción en redes sociales. Según la propia descripción de Gucci, el overol está hecho con algodón 100 por ciento orgánico tratado especialmente para darle ese “toque” manchado y desgastado.

TE PUEDE INTERESAR: Chiquis Rivera reaparece en Instagram y enseña de más

“Gucci explora nuevas visiones del tejido de culto, reinterpretándolo con diferentes diseños y técnicas de lavado que difuminan la línea entre lo vintage y lo contemporáneo“, señala la descripción de la prenda.

ASÍ LUCE EL OVEROL DE GUCCI

De inmediato, los usuarios de Twitter hicieron comentarios de burla en torno al overol de Gucci, e incluso lo señalaron como “el colmo de la estupidez”. “Entonces puedo conseguir un overol normal con manchas de pasto y decir que es Gucci”, escribió un usuario.

We’ve reached PEAK stupid……Gucci sells grass-stained jeans, overalls for $1,200 and up | Fox Business https://t.co/GW7DBTf5eS

Según la prestigiada casa de moda, el algodón orgánico que se utiliza para confeccionar el overol proviene de un proceso de cultivo y fabricación que “restringe el uso de químicos, elimina pesticidas o fertilizantes artificiales e incorpora métodos que respetan la biodiversidad, mejoran la calidad del suelo y reducen el consumo de agua”.

Además, los restos que sobran de la elaboración de este producto son reciclados para crear nuevos materiales.

So I can get regular overalls with grass stains and say it’s Gucci https://t.co/QXVhNF5Qwa

— Mike Pittaro (@PittaroMichael) September 22, 2020