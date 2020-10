Gucci rompe estereotipos y lanza vestido para hombre; cuesta más de 2 mil dólares

Como parte de su colección Otoño-Invierno 2020, la casa italiana Gucci vende un vestido anaranjado para hombres en $2,600 dólares.

La marca explicó que la prenda cuenta con un cuello Peter Pan, un bordado tipo bata en la parte delantera para incluir “un elemento inspirado en la infancia” y está confeccionada en algodón tartán de colores naranja y beige.

Cuenta con un lazo de raso en la cintura y botones de nácar, es de manga corta y está hecho en Italia. El vestido trata de romper “los estereotipos tóxicos que moldean la identidad de género masculina”, según la descripción que Gucci incluye en su sitio web. La marca sugiere usarlo con pantalones rasgados, pues se inspira “en los looks grunge de los años 90”.

Además hay un diseño alterno floral que es un poco más accesible de precio: mil 800 dólares. Como era de esperarse, el vestido para hombres ha causado polémica. Para algunos no hay problema con usarlo, para otros es muy caro o muy simple. El vestido ha generado controversia.

El problema no es que sea un vestido para hombre (lo que daría por estar fresquito en verano!). El problema no es el precio (sabemos que Gucci es un afano siempre). El problema es que el vestido es FEO y no tiene bolsillos. https://t.co/vIuok9OmQI

— obsoleto indirecto 💚 (@neronelbombero) October 5, 2020