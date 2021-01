Guillermo Ochoa da positivo a COVID-19 y manda importante mensaje

Compartir esta publicación













El portero Guillermo Ochoa, es uno de los jugadores que recientemente resultó positivo a la prueba de coronavirus.

Él, al igual que Nicolás Benedetti y Richard Sánchez, son los futbolistas que recientemente enfermaron de Covid-19.

Tras revelarse su diagnóstico, el arquero mexicano envió un mensaje en redes sociales para informar sobre su estado de salud y aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores.

TE PUEDE INTERESAR: Rayados pospone partidos por oleada de contagios Covid-19

“Amigos, desafortunadamente me contagié de Covid-19. He tenido malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás”, publicó en la red social.

Guillermo Ochoa aprovechó para hacer mención sobre la situación que se está viviendo en Ciudad de México, debido al robo de tanques

de oxígeno.

“Hay personas que necesitan urgentemente de un tanque de oxígeno y sabemos que muchos que han sido rentados ya no son usados y no han sido regresados. Por amor a la vida devuelve tu tanque”, concluyó el meta azulcrema.

El duelo entre América y FC Juárez programado para este sábado se pospuso para el mes de febrero debido al brote de coronavirus entre los jugadores.