‘Gorda mugrosa’ Gustavo Adolfo Infante insulta a conductora y es criticado (VIDEO)

Gustavo Adolfo Infante insulta a conductora

Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, se encuentra envuelto en polémica, luego de que hablara despectivamente de la periodista Elisa Beristain del programa Chisme No Like. El presentador insultó a la famosa, le dijo “gorda mugrosa”. Además, por si fuera poco también se filtró una llamada que sostuvo con otro periodista –Jorge Carbajal – en el que usó groserías para amenazarlo. Aquí te contamos lo que sabemos sobre este pleito que ha desatado severas críticas en contra del famoso.

Durante el programa Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani reaccionaron a lo comentado por Gustavo Adolfo Infante, quien en una entrevista para TVyNovelas dijo que la periodista era una “gorda mugrosa”.

Redes critican a Gustavo Adolfo Infante Por esta razón, en redes sociales, los internautas reaccionaron al insulto de Gustavo Adolfo Infante, a quien acusaron de ser “un misógino”. Además de que pidieron que lo sacaran del aire. “Que lo saquen del programa”; “Ya no le queremos”; “Este señor es un misógino”; “Elisa, no te sientas mal, la gente habla lo que hay en su alma”;”Elisa, sé fuerte y demanda. Eres nuestra representante”; “Vamos Eliza, cuando escuches los perros ladrar es que vas avanzando”; “Exigimos que Gustavo Adlfo Infante quede fuera de De Primera Mano”, se lee entre las reacciones. https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/gustavo-adolfo-infante-tachan-misogino-insultar-elisa-beristain

Tras las declaraciones del conductor de De Primera Mano, Elisa Beristain rompió en llanto, pues dijo que se sentía humillada. Además de que dejaron en claro que las críticas que se la ha hecho al periodista han sido por su labor profesional y no por su físico.

“La neta yo he lidiado con mi peso toda la vida y sí me hizo sentir muy mal, porque yo desde que me conozco, estoy a dieta y he vivido con esta situación de sobrepeso. He vivido críticas fuertes de mujeres, lo viví en Rica famosa latina, pero es diferente que te lo diga un hombre”, comentó Elisa Beristain visiblemente incómoda.