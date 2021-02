Habrá vacunas a domicilio en Laredo, Texas

Las autoridades municipales pidieron a la comunidad registrarse en un programa especial de vacunas contra el Covid-19 a domicilio, si tienen alguna discapacidad o no pueden transportarse a los lugares donde se aplicará.

Desde la semana pasada, el Centro de Operaciones de Emergencia de Laredo abrió un programa que permitirá vacunar contra el Covid-19 en las residencias de las personas de la tercera edad.

Bajo este programa especial, se creará una base de datos para que proveedores de las vacunas, enfermeras, asistentes médicos e inclusive los doctores, acudan a las casas para administrar la vacuna.

TE PUEDE INTERESAR: Registra Laredo, Texas récord de muertes por el Covid-19

El programa se enfocará solamente en personas que por su situación física o por no tener los medios para trasladarse, no pueden acudir a los sitios designados para aplicar el biológico.

Bajo este esquema sólo se vacunará a personas incluidas en la Fase 1B, donde se incluyen mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas que los ponen en riesgo mortal si se contagian de Covid-19.

Las personas pueden consultar en este sitio web para verificar si reúnen el criterio de la Fase 1B, el portal es (https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine/ EVAP-Phase1B.pdf ).

Las autoridades municipales consideran que este programa puede ayudar de manera notable a la población más vulnerable para que no se contagie y vaya a parar a los hospitales.

Las personas interesadas en recibir la vacuna en su casa cuando estén disponibles, deben enviar un correo a la dirección [email protected], llamar al teléfono (956) 718-7904 o enviar un mensaje de texto al (956) 286-1538.

Los interesados deben proporcionar su nombre, dirección, edad y un punto de contacto seguro.

📣 We have 411 new cases (19 are backlogged) and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 42.59% with 68 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/xVeP0Etpuf

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 2, 2021