Hace mandados, para sobrevivir

Debido a los estragos económicos que ha causado el Covid-19 y sin un trabajo en puerta, una joven neolaredense decidió realizar mandados a mujeres de la ciudad, pues busca generar ingresos para sobrevivir.

Quedar desempleada en plena contingencia debido a problemas de salud, mientras las obligaciones en casa seguían su curso y al ser madre soltera, Alma Torres decidió publicar a través de redes sociales los servicios de domicilio.

“Estuve pensando en varias opciones, pero el hecho de tener a mi bebé me impedía realizar algunas cosas, cuando quedé sin trabajo tenía que seguir buscando la manera, fue ahí cuando publiqué en Facebook los servicios que ofrezco para realizar mandados, ya que muchas personas prefieren no salir de casa y de vez en cuando en trasladar a algunas mujeres que lo requieran”, mencionó Alma.

Con 26 años y una bebé llamada Regina, encendió el automóvil que utilizan en casa, y aunque por momentos no tiene con quién dejar a la pequeña, decide que sea su compañera de viaje, pues espera ser un ejemplo para ella.

El apoyo por parte de la ciudadanía ha sido muy notorio y aunque tiene poco de iniciar con esta iniciativa, agradeció por tan buen apoyo a las mujeres jefas de familia.

“Tuve mucha respuesta en comentarios y apoyos cuando realicé mi primera publicación, el primer día fue un poco bajo por el hecho de que no es común que una mujer haga esto, pero muchas me lo han agradecido y me han llenado de bendiciones”, expresó.

Mencionó que no pensó llegar a que funcionara la idea, y mucho menos que otras mujeres se inspiraran para no detenerse ante la búsqueda de oportunidades.

“No hay que quedarse de brazos cruzados, hay muchas alternativas y con el ingenio que tenemos en este encierro de la pandemia pueden ocurrir muchas cosas buenas, no teman a echar a andar sus ideas por miedo al fracaso”, puntualizó.

Alma puede atender a quien se lo solicite, de lunes a domingos, de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche a más tardar; pueden comunicarse al número (867)579-6795.