Hace proselitismo Rivas con los libros de apoyo

En los dos años que Enrique Rivas Cuéllar ha entregado libros de “apoyo” a la educación, en ellos ha incluido su rostro en la contraportada, con logotipos y colores de su partido, algo que es traducido por los padres de familia como proselitismo.

Los libros que son entregados cada año, apenas y alcanzan a utilizarse en su totalidad, durante el ciclo 2019-2020 fueron cuatro, la misma cantidad con la que se ha dotado a cada estudiante para el nuevo ciclo escolar.

“El año pasado -escolar- mi hija de los cuatro que recibió, sólo uno tiene usado y sólo el 50 por ciento de sus páginas, el resto se quedó en blanco”, dijo Daniela Álvarez, madre de familia que apenas recibió el juego de libros para sus hijos, uno de segundo y otro de cuarto grado de primaria.

El Ayuntamiento invirtió este año, 13 millones de pesos para distribuirse a estudiantes de primaria y secundaria, más de 70 mil paquetes, que pese a ser de una reconocida editorial, los libros al igual que los que se entregaron el año pasado podrían tener como destino, más que un apoyo a la economía de las familias, acabar en un cesto de basura.

“Un ahorro sería que entregaran algo de lo que viene en la lista de útiles que piden en las escuelas, claro ya que regresen los niños a las aulas, pero un libro que las escuelas no piden, porque no viene en el plan o guía de estudios y que además casi ni se usa, no es un ahorro, es un gasto inútil, hasta parece que sólo era para promocionarse con su foto en la pasta”, explicó.

En dos años consecutivos, la contraportada de uno de los ejemplares entregados por el Ayuntamiento, aparece una fotografía dominante del Alcalde, con sus colores y logotipos de la administración, libros que no vienen contemplados dentro del plan de estudios de la SEP en ninguno de los grados.

