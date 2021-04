Halcón Negro Jr demanda a productor de ‘Survivor’ por acoso sexual

Compartir esta publicación













El luchador Halcón Negro jr. denunció haber sido acosado sexualmente por Hernán Albarenque, productor del programa ‘Survivor México’.

“Hace unos días, mi mánager me dijo que me había conseguido un casting virtual para Survivor México y me emocioné mucho (…) le pidieron que yo estuviera solo”, contó el atleta a una revista de espectáculos.

El luchador narró que al conectarse vía Zoom con el productor, éste le pidió que se retirara la máscara, a lo que Halcón accedió.

“Cuando me la quité, me dijo que estaba muy guapo y que sin ella podría tener más éxito. Me sentí incómodo por cómo me veía”, contó Halcón a la revista.

“Era una mirada de seducción, insistente, rara, de perversión y lujuria; a pesar de que el casting fue virtual, sentí desagrado”.

Tras el encuentro virtual, el luchador de 28 años recibió una llamada del productor donde le pidió acudir a su departamento sin ninguna compañía.

“El productor me marcó y me dijo: ‘La verdad es que me interesa que entres sin máscara porque estás superguapo y podrías hacer una carrera como actor o conductor, y yo te podría ayudar, pero tienes que venir a mi departamento solo”.

Halcón narró que se negó a la propuesta del productor, por lo que éste se enojó.

“Me dijo que era la única forma para apoyarme; se enojó, me colgó y me bloqueó de todos lados”

Tras hacer pública la situación en sus redes sociales, el atleta de 28 años recibió fuertes críticas por señalar a Albarenque, por lo que decidió hacer una denuncia legal y el martes 23 de marzo realizó el proceso.

Pese a las críticas, Halcón aseguró que no dejará de alzar la voz ante el acoso sufrido.

Además del productor, también denunció a la periodista Flor Rubio, por presuntamente revelar el secreto de su identidad.

“Así es, he recibido mucho ataques en redes. También de Flor Rubio, quien aseguró que miento, y además vio mi identidad fuera del personaje, y por eso mismo también la denuncié”.