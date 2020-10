Hallan 59 sarcófagos con momias de más de 2 mil años en Egipto

Después de meses de cese de actividades por la pandemia del coronavirus, Egipto ha presentado este sábado el primer descubrimiento de envergadura de los pasados meses: 59 sarcófagos de madera en perfectas condiciones con sus momias, que datan de dos mil 600 años atrás.

La COVID-19 no ha desalentado las ambiciones arqueológicas de Egipto y, tras dos meses de excavaciones, el país de los faraones anunció el descubrimiento de un total de 59 ataúdes de madera, con sus momias intactas.

Junto a la pirámide de Zoser, considerada la más antigua de la historia y que fue reabierta a principios del mes de marzo, los sarcófagos y momias fueron presentados al público en un evento al que acudieron 43 embajadores y más de 200 periodistas de todo el mundo.

Casi una treintena de los 59 sarcófagos permanecieron más de dos mil 600 años bajo las arenas del Bubasteum, el área del sitio arqueológico de Sakkara dedicado a la diosa gata Bastet, la garante del amor, la armonía y la protección.

Los cofres, que siglos después todavía mantienen el color, pertenecen al Periodo tardío y, en concreto, a la dinastía XXVI (664-525 a.C), la última antes de la conquista persa, dijo a los periodistas el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mustafa Waziri.

Él mismo, junto al arqueólogo egipcio Zahi Hawass y al ministro de Turismo y Antigüedades, Jaled al Anani, abrieron por primera vez dos ataúdes de madera completamente sellados, de los que surgieron dos momias cubiertas con tela y adornos dorados en perfectas condiciones.

De acuerdo con Waziri, todas las momias pertenecen a altos sacerdotes y oficiales del Antiguo Egipto que vivieron en la antigua capital de Memfis, algo poco usual en esta localización en la que habitualmente se encuentran animales momificados.

La tumba, una sepultura vertical de más de 11 metros de profundidad, contiene “más sarcófagos” que todavía no han sido sacados a la superficie pero que pertenecen a “las amantes, los familiares y los vecinos” de un sacerdote que decidió enterrar su cuerpo “lo más cerca posible del templo de la diosa Bastet”, según Waziri.

Asimismo, también han sido descubiertas 28 estatuas del dios Ptah Sokar, protector de los muertos y patrón de los herreros, y que habitualmente se asocia con Osiris por su apariencia de halcón.

Today at Saqqara. Exciting opening of a 2500 years old coffin lead by Minister of @TourismandAntiq 1 of 59 amazing sarcophagus. Hoy en Saqqara 🇪🇬 excitante apertura de ataúd de 2500 años encabezada x Ministro de Antigüedades. 1de 59 sarcófagos descubiertos @EnEgipto @AABA_Mexico pic.twitter.com/F5YOGPoSlD

— Octavio Tripp (@OctavioTripp) October 3, 2020