Encuentran muerto dentro de una camioneta en Laredo,Texas

Compartir esta publicación













Un hombre fue hallado muerto dentro de una camioneta van de trabajo, estacionada sobre la banqueta de la cuadra 9 de calle Boston, barrio “Los Amores”.

Sin huella de violencia, probablemente de causas naturales, el cuerpo ya tenía varios días dentro del vehículo, ubicado entre las cuadras 38 de las avenidas San Bernardo y San Agustín.

Joe Baeza, Detective de Policía de Laredo, dijo que alrededor de las 03:00 de la tarde fue encontrado este cadáver, abriéndose una investigación de muerte, no de homicidio, por el momento, ya que no hay rasgos ni de sangre, ni de lesiones, no hay indicios de que fuera asesando, más bien fallecimiento natural.

Enseguida de la camioneta hay una tienda de llantas y rines, el mueble estaba sobre la acera del negocio.

La Doctora Corine Stern, Médico Forense del Condado de Webb, determinará la causa de la muerte, dijo Joe Baeza

En la cuadra 9 de la calle Boston, este jueves 11, fue hallado el cuerpo de un hombre dentro de una camioneta Van, color blanco, se cree muerte natural.

El barrio “Los Amores”, calle Boston, entre San Bernardo y San Agustin, afuera de una tienda de neumáticos y rines, en una van fue encontrado el cadáver de un hombre, no hay huellas de violencia

La Doctora Corine Stern, Médico Forense del Condado de Webb determinará la causa de la muerte de un hombre hallado dentro de esta camioneta Van blanca, en la cuadra 9 de Boston.