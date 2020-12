Hallan hombre a muerto por presunto ataque de animal salvaje en condado de Texas

El jueves por la tarde, los ayudantes del alguacil acudieron a la cuadra 15000 de Howell Road, donde les dijeron que Christopher Allen Whiteley había sido visto por última vez el miércoles temprano por la mañana. Posteriormente se enterarían que un hombre sufríó el ataque de un animal salvaje.

Los agentes revisaron un área boscosa cercana y finalmente encontraron el cuerpo del joven de 28 años.

Un informe preliminar de la Oficina del Médico Forense del condado Tarrant encontró que Whiteley había muerto por el ataque de un animal salvaje, posiblemente un puma.

La oficina del alguacil se ha puesto en contacto con un cazador gubernamental del USDA que se especializa en rastrear y sacrificar leones de montaña. Los guardabosques de Texas también están ayudando a encontrar al animal.

El alguacil del condado Hood, Roger Deeds, instó al público a estar atento a su entorno y mantener a los niños pequeños y animales adentro por la noche.

