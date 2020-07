Primer caso de coronavirus en un gato Reino Unido

Compartir esta publicación













Este pasado lunes 27 de julio, autoridades sanitarias de Inglaterra, Reino Unido, han detectado al primer gato infectado con Covid-19 o coronavirus en su territorio. Sin embargo descartaron la alarma dado que el contagio sucedió de humano a animal y no a la inversa lo cual vendría siendo más peligroso para los seres humanos.

Primer caso de coronavirus en un gato

El diagnóstico de Covid-19 en el gato se realizó por parte del laboratorio Weybridge, en Inglaterra. El laboratorio informó que el gato tenía síntomas leves causados por este virus y se cree que este fue infectado por su dueño quien lo criaba y también era portador de este virus que puede ser mortal en personas adultas y personas con problemas crónicos, indicó Christine Middlemiss, directora veterinaria del Reino Unido, en un comunicado el lunes.

Un de los estudios publicado en New England Journal of Medicine indicó que los gatos pueden contagiarse fácilmente por el nuevo coronavirus y que estos pueden transmitirlo a otros gatos con los que convivan pero no pueden contagiar a los humanos.

Para comprobar la infección en gatos de este virus, investigadores de la Universidad de Wisconsin infectaron a tres felinos con el virus SARS-CoV-2 o coronavirus.

Luego estos tres gatos fueron puestos en jaulas con otros tres felinos pero a estos no les administraron el virus, días más tarde tomaron muestras nasales de los felinos no inoculados y se encontró que eran portadores del SARS-CoV-2o del coronavirus.

Los gatos pudieron eliminar el virus en seis días y no fue letal en ninguno de ellos. Los especialistas indicaron que los gatos deben permanecer lejos de las personas con coronavirus para que estos no sean infectados y que los animales tampoco deben salir de los hogares para evitar el riesgo de contagio con otros gatos y esto no pase a ser otra problemática para el mundo.

