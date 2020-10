Así festejarán Halloween en San Antonio, para evitar contagios

Compartir esta publicación













Se acerca la festividad de Halloween este y debido a la pandemia de coronavirus la celebración tendrá que ser modificada para mantener las medidas sanitarias y evitar contagios.

Autoridades del condado de Bexar mantendrán la celebración de Halloween, pero en este anno compartieron una guía para que las personas lleven a cabo la celebración de una manera segura.

“El público debe seguir cubriéndose la cara, practicando el distanciamiento físico y los buenos hábitos de higiene. La necesidad de mantener prácticas seguras cambiará el aspecto de las celebraciones, pero aún es posible celebrar un Halloween seguro”, dijeron las autoridades.

Esta es la guía o lista de cuidados que tanto adultos como niños deben respetar para evitar contagios.

Quédese en la casa si estás enfermo.

Los padres y los niños deben usar los protectores faciales adecuados si van a salir a pedir dulces.

Las máscarrillas de Halloween no son una protección adecuada.

Limite el tamaño de su grupo dentro de su hogar.

Mantenga una distancia de seis pies o más entre otros grupos.

Lleve desinfectante para manos y úselo con frecuencia.

Evite entrar en otras casas.

Solo disfrute de golosinas empaquetadas y evite los bufés o la comida compartida.

Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos cuando regrese a casa.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a dos niños por matar a hombre que dormía en San Antonio

Formas más seguras de repartir golosinas

No entregue dulces si usted o alguien de su hogar está enfermo.

Participe en el truco o trato a distancia al no requerir que los trucos o trato vengan a su puerta.

Prepare bolsas de golosinas envueltas individualmente o deje dulces envueltos individualmente para que las familias los agarren y los coloquen en una mesa desinfectada al final de un camino de entrada o al borde de un patio.

Asegúrese de desinfectar la mesa periódicamente.

Cuando prepare bolsas de golosinas, asegúrese de lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes y después.

Actividades de Halloween para adultos más seguras

No salga si se siente mal.

Limite las reuniones con personas fuera de su hogar. Si planificas organizar o ir a una fiesta de Halloween, que sea una reunión al aire libre en lugar de una reunión en el interior.

Reúnaseen grupos pequeños es más seguro.

Evite las bebidas del tazón de ponche compartido y la comida estilo buffet

Evite las fiestas en interiores llenas de gente, especialmente las casas embrujadas o los paseos en carruajes donde la gente puede estar gritando

Use mascarillas adecuadas si va a salir a pedir dulces. Las máscaras de Halloween no son una protección adecuada.

Evite el consumo de drogas y alcohol.

“Nuestra comunidad ha estado haciendo un gran trabajo adaptando su vida diaria para incluir el uso de máscaras, el distanciamiento físico y quedarse en casa cuando están enfermos. Al continuar con estos esfuerzos y cambiar la forma en que celebramos los días festivos en los próximos meses, podremos ver a nuestras familias y continuar disminuyendo la propagación del covid-19 ”, dijo la directora interina de Metro Health, la Colleen Bridger .

Muere bebé en auto, papá no quería que quebraran el vidrio

https://t.co/yfs4WPbL6z — El Mañana (@ElMananaOnline) October 8, 2020