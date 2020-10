Laredo, Texas: Piden no salir en Halloween por COVID-19

Compartir esta publicación













El Halloween o Noche de Brujas es una de las celebraciones más esperadas por los niños en el año pero en esta ocasión y debido a la pandemia del Covid-19, las autoridades no quieren que se escuche el tradicional “dulce o travesura” por las calles de Laredo.

Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud, dijo que la ciudad está en nivel de riesgo rojo, que es el de máxima alerta con casi 500 casos activos de Covid-19, lo que obliga a no realizar actividades relacionadas con el Halloween.

Pidió a los padres de familia evitar salir a las calles para pedir dulces así como evitar reuniones familiares grandes que puedan ser factores para elevar el número de contagios del virus en esta comunidad fronteriza.

“No recomendamos celebrar el Halloween a la manera tradicional, no es aconsejable salir a las calles ni hacer fiestas grandes, no queremos un nuevo brote y que los hospitales se vuelvan a llenar de pacientes de Covid-19”, indicó.

Resaltó que para las personas que son más vulnerables, con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, este tipo de actividades pueden ser muy peligrosas.

“Les pedimos a las personas que se queden en casa, que hagan festejos pequeños con los niños reduciendo riesgos”, mencionó.

Recomendó no andar en las calles, no pedir dulces de puerta en puerta, no acudir a fiestas de Noche de Brujas, no acudir a concursos de disfraces ni hacer desfiles vehiculares para acudir a estacionamientos a pedir dulces.

”Recomendamos hacer actividades en los patios de las casas, dentro del núcleo familiar, con distancia social, decorar las casas y los patios, hacer juegos para los niños en los patios e inclusive realizar concursos de disfraces de manera virtual”, expresó Chamberlain.

Resaltó que el objetivo es aplanar la curva de una buena vez para evitar que el Covid-19 siga siendo una amenaza para la salud de la comunidad y esto solamente se puede lograr con la colaboración de todos usando la distancia social, evitando reuniones grandes y usando los cubrebocas.