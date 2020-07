‘Hanna’ se convierte en huracán; prevén lluvias en 4 estados

Hanna se convirtió en huracán categoría 1 y es el primero de la temporada, durante su paso por el Golfo de México, se dirige a la costa de Texas, Estados Unidos, donde se prevé que hoy toque tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

Hurricane #Hanna Advisory 10A: Noaa Hurricane Hunters and Doppler Weather Radars Find Hanna Has Become the First Hurricane of the 2020 Atlantic Hurricane Season. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 25, 2020