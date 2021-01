‘Haré despegar economía de Nuevo León’

Compartir esta publicación













LAREDO, TX.- Con una visión progresista y positiva, Clara Luz Flores Carrales quiere quitarle el freno de mano a Nuevo León, y resolver con el toque femenino los problemas de siempre que han impedido el despegue económico del Estado.

Nacida en Sabinas, Coahuila, pero desarrollada políticamente en Nuevo León, Clara Luz es precandidata de la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos de Morena, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y el Partido Verde.

La también alcaldesa con licencia en Escobedo, Nuevo León, es abogada de profesión con una maestría en administración pública y es la creadora de un modelo de seguridad que implementó en su municipio y que ha sido adoptado a nivel nacional con la aprobación de todos los gobernadores y del presidente de la República.

Clara Luz se definió como una mujer sencilla y que como todas las mujeres que trabajan, quiere desarrollarse profesionalmente, cumplir sus sueños y aportar valor a la comunidad.

Para ella, sus dos hijos son su inspiración para cambiar muchas circunstancias que no le gustan y aportar valor al tema de la impunidad, de la honestidad y de la corrupción, a la que consideró como el origen de todos los vicios.

“Como madre de familia hago lo que todas, malabareo con la vida y como profesionista el mayor equilibrio me lo dan mis hijos, de quienes siempre estoy al pendiente sin importar el evento que tenga”, afirmó.

Aunque ser mamá es lo más importante para ella, consideró que tiene la sensibilidad para combinar sus labores profesionales en la administración pública, donde no es lo mismo planear políticas públicas que traducirlas en buenos resultados.

Dijo que está muy orgullosa del modelo de seguridad que implementó en Escobedo, Nuevo León, y que ha sido colocado en los primeros lugares de la nación de manera permanente, un sistema que tiene que ver con la integridad, con el origen de los problemas, del porqué suceden y proponer soluciones a éstos.

VALOR DE LA JUSTICIA

Clara Luz consideró que su motivación para incursionar en la política es el valor de la justicia, algo que la motivó para estudiar leyes y que inclusive desde niña la hacía buscar la forma de dirimir circunstancias,buscando hacer lo más justo hasta en la repartición de dulces.

“Creo que a través de la política podemos acortar la brecha porque no es justo que mientras unos nacen con muchas oportunidades hay quienes no nacimos con esas mismas oportunidades, yo creo que las oportunidades deben estar al alcance de todos y que el esfuerzo de cada quien es lo que mueva a una persona a ser exitosa, que no tenga que ver un compadrazgo, una amistad o una buena relación”, precisó.

Clara Luz consideró que para acortar esa brecha se debe construir en el día a día con políticas públicas y con generar educación para los más necesitados y “al decir educación hablo de conocimiento, que sepan que es posible alcanzar el éxito”.

Sobre las políticas públicas que desarrolló en Escobedo, dijo que tienen que ver con más oportunidades y que se abra esa gama de oportunidades para las familias, para los que más lo necesitan porque mientras

Historiamás se ayude a las familias, más se puede acortar la brecha y esto ayudará a tener menos problemas de inseguridad y de impunidad.

Hija de un exalcalde en Sabinas, Coahuila, Clara Luz refirió que al ver a su padre en la función pública le nació la pasión por ayudar.

“No recuerdo un solo año de mi infancia que no haya acudido a un asilo de ancianos, a visitar a los huérfanos, de ayudar a las familias y de ir a los ejidos y llevar desde juguetes en Navidad hasta oportunidades de alimento y de trabajo”, contó.

Recordó que eso lo aprendió de su padre porque su mamá cargaba con ella a los eventos públicos, tal y como lo hace ahora ella con sus hijos.

“En mi caso tengo el privilegio de haber contado con padres que me dieron el ejemplo de desprenderse de lo que se tiene y agradecer la oportunidad que recibimos”, indicó.

SU PREPARACIÓN

Clara Luz dijo que ella se ha preparado como política en la práctica, porque los ciudadanos ya no están dispuestos a tener nuevos experimentos y no quieren poner a las mismas personas que ya se saben que no dan buenos

resultados.

“Yo me preparo todos los días trabajando y haciendo mi mejor esfuerzo para contribuir valor a mi comunidad, a mi municipio, a mi Estado y a mi país, así han llegado las oportunidades, siempre buscando cómo poder ayudar y seguir preparándome y estudiando para que hayan mejores oportunidades para todos”, detalló.

En su opinión, no hay mejor preparación que vivir el día a día, sentir lo que la gente siente porque en Nuevo León ya todos están cansados de no tener oportunidades.

“En Nuevo León somos gente de trabajo, de esfuerzo, ya no podemos vivir con el freno de mano puesto, tenemos que vivir con la disponibilidad de un gobierno que nos represente así, con esfuerzo y con innovación”, aseveró.

Consideró que en este tiempo difícil, se necesita un gobierno innovador, se necesita efectividad, se necesitan resultados, pero también se necesita más honestidad y construir no destruir, y esto hace de su oferta la mejor.

COALICIÓN

Clara Luz señaló que la Coalición Juntos Haremos Historia es la primera que agrupa a cuatro partidos políticos en Nuevo León, institutos políticos que hicieron a un lado sus intereses grupales y personales por un interés mayor: que a Nuevo León le vaya bien.

“Lo mejor de todo es que se hizo de manera democrática, en base a encuestas abiertas donde los ciudadanos decidieron y vieron en mí una posibilidad de resolver sus problemas. Siento una gran responsabilidad y es un gran honor que los ciudadanos me prefieran a mí y eso sólo se paga con más esfuerzo y más ímpetu y con más compromiso para resolver los problemas de Nuevo León”, aseguró.

Destacó que los retos de Nuevo León son en primer lugar el económico, derivado de la pandemia mundial de Covid-19 y donde hace falta impulso y oportunidades para el desarrollo y la innovación.

Habló además de la importancia de la salud y donde la pandemia de Covid- 19 ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema de salud en el Estado. Otro tema relevante es el de la contaminación tan grave que tiene Nuevo León.

Mencionó que se necesitan políticas públicas para arropar profesiones que están quedándose sin desarrollar, y también consideró que la movilidad y la inseguridad siguen siendo de alta prioridad.

Clara Luz estimó que es muy preocupante que Nuevo León ocupe el primer lugar nacional en violencia de género, y más preocupante aún es el hecho que no se ha desarrollado ninguna política pública para disminuirlo.

Es un tema escabroso, hay quienes dicen que la violencia se genera dentro del hogar, donde la autoridad no tiene competencia y así encontramos muchas excusas para no hacer nada y esta impotencia seguramente la sienten todas las mujeres que han sido víctimas de violencia”, afirmó.

RESOLVER PROBLEMAS

Clara Luz comentó que hay grandes retos en Nuevo León, pero aseguró que no tiene la menor duda que puede resolverlos.

“Ya tenemos grandes propuestas con proyectos viables, estratégicos y ejecutables lo antes posible porque no podemos seguir esperando otros seis años. En Nuevo León tenemos 12 años o más con el freno de mano puesto y no podemos permitir más deshonestidad, más corrupción y la no posibilidad de acceder a oportunidades iguales para todos”, manifestó.

Consideró necesario que los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila trabajen como región con el Estado de Texas para hacer una gran región con proyectos ejecutables y efectivos, haciendo a un lado los intereses grupales y buscando un bien general de la zona.

Resaltó que esta región tiene condiciones insuperables, una ubicación extraordinaria, empresas extraordinarias, el ímpetu del norte y todo lo necesario para hacer de ésta, una gran región económica y la primera a nivel mundial.

Respecto a su participación como mujer en la contienda por la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz dijo que ya es tiempo que las mujeres puedan aportar ideas para resolver los problemas de siempre.

“Nuestras ideas y opiniones tienen el mismo valor que las de los hombres, pienso que es tiempo de unirnos en un esfuerzo y que en esta unión escuchemos las ideas de todos, y con eso podamos solucionar los problemas de siempre que no se han resuelto”, afirmó.

Mencionó que en las grandes potencias del mundo hay liderazgos que han tenido excelentes resultados y los mejores resultados para efecto de atender la pandemia de Covid-19, han sido de mujeres.

“Mi objetivo es gobernar Nuevo León los siguientes seis años, e impulsar al Estado para llegar a los niveles que merecemos los neoloneses”, concluyó la precandidata.

