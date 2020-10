Hasta el 2021 se consigue una cita con especialista

Compartir esta publicación













Enfermarse de la tiroides y ser derechohabiente del Seguro Social es una mala combinación, pues para ser atendido, debe esperar hasta el 2021 y no hay máquina para procesar la sangre, un proceso necesario para un buen diagnóstico.

No cuentan con la máquina procesadora para extraer el plasma de la sangre, ya no hacen estudios de laboratorio y las citas para consultar con el especialista las dan hasta el 2021, en el Hospital del Seguro Social.

Herlinda acudió ayer a sus estudios de laboratorio de perfil tiroideo programados desde hace 2 semanas por el médico internista, pero al llegar, luego de más de dos horas de esperar, le dijeron: “No contamos con estudios de laboratorio, hágaselo por fuera y después le reponemos su dinero”.

El examen particular de tiroides tiene un costo de alrededor de 800 pesos, recursos que no tiene.

“Hace dos semanas me consultaron y me programaron cita para hoy y al llegar al laboratorio es lo que me dicen, que ya no los realizan, que vaya a un particular, sin darme explicación alguna. El problema es que no tengo para hacérmelos”, declaró Herlinda.

Como ella, muchos otros derechohabientes recibieron ayer la noticia de que no hay estudios de laboratorio.

“Fui con mi médico y me dijo que tratara de hacerlo por particular, de nada me sirvió de explicarles que no contaba con los recursos para hacerlo, y lo único que me dicen que ya después el IMSS le recupera el dinero, pero no saben cuándo”, expresó Herlinda.