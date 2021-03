Hay apoyo para personas desempleadas en Texas

Las personas que se vieron afectadas en su empleo por la tormenta invernal de mediados de febrero tienen de plazo hasta el 1 de abril para solicitar apoyo del programa de Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA).

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas ( TWC ) hizo un llamado a todos los residentes del Condado de Webb para hacer la aplicación para este beneficio antes del vencimiento de plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Abren en Laredo albercas y canchas deportivas

Las solicitudes de DUA son para residentes en los condados de Atascosa, Bandera, Brooks, Duval, Eastland, Ector, Goliad, Howard, Jim Hogg, Karnes, Kleberg, Leon, Llano, Newton, Robertson, Trinity, Webb y Willacy.

Las solicitudes se pueden recibir en línea a través de los Servicios de Beneficios de Desempleo o llamando a un Telecentro de la TWC entre 7:00 de la mañana y 7:00 de la tarde, los siete días de la semana al 800-939-6631.

Las personas deben especificar que sus aplicaciones están relacionadas con el daño causado por la tormenta invernal.

DUA, que es un beneficio de seguro de desempleo disponible especialmente para víctimas de desastres, está disponible para personas que ya solicitaron y usaron todos los beneficios de desempleo regulares de cualquier estado, o no califica para los beneficios de desempleo.

También es para quien trabaja por cuenta propia o estaba programado para comenzar a trabajar o trabajar por cuenta propia en el área del desastre

Además es para quienes ya no pueden trabajar o prestar servicios debido al daño físico o la destrucción del lugar de trabajo.

Para recibir los beneficios de DUA , toda la documentación requerida debe presentarse dentro de los 21 días a partir del día en que se presenta la solicitud; ésta incluye el número de seguro social, una copia del formulario de impuestos sobre la renta federal más reciente o talones de cheques, y papelería que acredite que trabaja o trabajaba por cuenta propia cuando ocurrió el desastre.

Envíe su comprobante de empleo utilizando el portal de presentación de UI de la TWC en https://twc.texas.gov/uidocs . Seleccione Prueba de empleo de DUA en el momento del desastre en el menú desplegable Tipo de presentación. Si no puede utilizar el portal en línea, puede enviar la prueba por fax o correo. Debido al gran volumen de correo, se retrasará el procesamiento de la prueba recibida por fax o correo.

📣 COVID-19 UPDATE (03/29):

➡️ Hospitalization rate is at 1.97%

➡️ 6 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 44.34%

➡️ Fully Vaccinated: 23.54%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 68.70%

More information: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/9RncLbVNJl

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 29, 2021