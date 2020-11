Helicóptero que trasladaba un corazón donado se estrella en la azotea de un hospital (VIDEO)

Compartir esta publicación













Trasladaba corazón donado y se estrelló en la azotea del Hospital Keck, en California

Un helicóptero de servicios privados de ambulancia se estrelló en la azotea del Hospital Keck, en California (EE.UU.), a donde llevaba un corazón donado con miras a un trasplante. El hecho se produjo en la tarde de este viernes, cuando el aparato se disponía a aterrizar en el helipuerto del centro médico.

Imágenes aéreas mostraron el helicóptero volcado de lado sobre la azotea. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles reportó que no parecía tener fugas significativas de combustible. Las causas del accidente aún se están investigando.

Helicopter crash on top of Keck Hospital at USC medical center. 3 people on board: one pilot, and possibly two doctors. May have been transporting a heart for transplant. Unclear what happened on landing. Pilot is OK, status of two others unknown @CBSLA @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/eSqtw0IYAw — Desmond Shaw (@RoadSageLA) November 6, 2020

Se informó que a bordo había tres personas y que no necesitaron ayuda para salir de la aeronave. El piloto sufrió heridas leves en el incidente.

El órgano donado fue recuperado de manera segura por los bomberos y entregado al personal del hospital. No obstante, en un video filmado poco después del accidente, se puede observar cómo en la azotea un miembro del personal médico tropieza y deja caer un contenedor, presumiblemente aquel en que se transportaba el corazón donado. Sus compañeros se apresuraron a ayudarlo y recuperar el contenedor. Dos horas después del accidente, ya el órgano estaba siendo trasplantado al paciente para el que estaba destinado.

Thanks to an eyewitness for this video of a helicopter before it made a hard crash landing on the roof of Keck Hospital of USC. LAFD says the pilot suffered minor injuries. Two passengers were treated & released on scene. @KNX1070 pic.twitter.com/247wxrXiXE — Margaret Carrero (@KNXmargaret) November 7, 2020

