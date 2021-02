Hervir el agua ya no es necesario

Compartir esta publicación













El gobierno municipal avisó la tarde de ayer que la recomendación de hervir el agua en varias colonias del este de Laredo por la Carretera 359 quedó sin efecto y ya es segura consumirla de las llaves.

Directivos de la planta de suministro público de agua de la ciudad de Laredo avisaron a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) de los esfuerzos y resultados de las pruebas documentadas para restablecer las presiones de distribución de agua.

El miércoles 17 de febrero se emitió un aviso para que las personas hirvieran el agua antes de consumirla.

El problema se derivó de la baja presión en el sistema debido a roturas de línea, tuberías y bombas congeladas por las bajas temperaturas.

“Quiero agradecer a nuestro equipo de trabajo de Departamento de Utilidades, los elementos de esta unidad han trabajado incansablemente para que se elimine este aviso de hervir el agua.” dijo, Robert Eads, Administrador de la Ciudad.

El Departamento de Utilidades de la Ciudad de Laredo alertó a la comunidad que a medida que aumentan las temperaturas, se esperan más roturas de las líneas de agua.

Por ello, piden a la comunidad que continúe conservando agua para aliviar la situación.

