Arturo Carmona procederá legalmente contra familiar agresor de su hija

Compartir esta publicación













Ayer Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, hizo público mediante sus redes sociales haber sido abusada por un miembro de su familia, hoy el papá de la joven asegura que procederán legalmente.

Ater la joven escribió:

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto, me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”, fueron las primeras palabras que Melanie le escribió de forma directa a su abusador, un familiar que no ha querido señalar abiertamente.

TE PUEDE INTERESAR: Lizbeth Rodriguez se quita toda la ropa para apoyar al día de la mujer

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pend**a decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato…Sentí cómo ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve encerrada dos horas, llorando, en shock, hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas”, relató la joven que entonces tenía 17 años.

Melenie destacó que su papá no tenía conocimiento de esto, mientras que su madre y Cruz Martínez la apoyaron en el momento que supieron todo.

Aunado a ello, hace unos instantes Carmona emitió un comunicado para informar que procederá legalmente contra el agresor de su hija.

“A los medios de comunicación y a la comunidad en general: Ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija Melenie Carmona Villarreal y por el tipo de abuso del que fue víctima.

Hemos tomado la decisión de hacer por única ocasión este comunicado. El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer, en consecuencia hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes.

Mi hija tiene todo nuestro apoyo y respaldo, el dolor es mucho y no voy dejar pasar esta situación. ¡Dios esta con nosotros! Y mi familia muy agradecida con todos por su apoyo y comprensión”.

Arturo Carmona reacciona a la denuncia de su hija Melenie

Arturo también aprovechó el espacio para agradecer todas las muestras de cariño en un momento muy delicado y doloroso en su familia.