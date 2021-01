Hija de Gloria Trevi, Ana Dalay hoy tendría 21 años

Compartir esta publicación













Ana Dalay fue la primera hija de Gloria Trevi, quien la tuvo con Sergio Andrade, la niña que ahora tendría 21 años nació un 10 de octubre de 1999, pero falleció en circunstancias no del todo definidas poco después de cumplir un mes.

En su momento, durante el juicio de Gloria Trevi, varias de las mujeres que estuvieron en ese momento dijeron que Trevi la había matado, pero luego se reveló que la menor falleció de una posible muerte de cuna, pero Gloria entró en una crisis nerviosa y desconoce lo que hicieron con su hija. Esta versión se muestra incluso en la película Gloria.

Hija de Gloria Trevi Ana Dalay

Nació el 10 de octubre de 1999 en Brasil, cuando Gloria estaba allá con Sergio y María Raquenel “Mary Boquitas”. Por el tema legal que enfrentaban Trevi jamás estuvo bajo supervisión médica, después del parto tampoco. Ana Dalay murió el 13 de noviembre de 1999 en Río de Janeiro.

Cómo murió la hija de Gloria Trevi ?

Versiones de la cantante indican que ese día estaba en el departamento que Andrade compartía en Río de Janeiro con siete chicas, cuando la también mexicana Katia de la Cuesta entró a una recámara donde encontró muerta a la menor.

Liliana Regueiro, bailarina confirmó esta versión en una entrevista con Adela Micha donde confirma este hecho. La joven era parte del grupo que acompañaba a Trevi.

Regueiro dijo en su momento, de acuerdo con Crónica, que el cadáver de Ana Dalay fue tirado en un río, en el municipio de Jacarepagua, ubicado en la Zona Oeste de la ciudad de Río de Janeiro.

Se esperaba que este tema se tocara en la serie sobre la vida de la cantante, que haría Televisa, pero fue cancelada.

La productora a cargo era Carla Estrada, quien tuvo éxito con Silvia Pinal, Frente a ti.

Trevi en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante: “Claro que me pregunté dónde estaba, cuando supe que me habian mentido, hablé con la persona que tenía la respuesta y ella me lo dijo, habló conmigo y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y que ya no están en la tierra. No, no tengo un lugar dónde llevarle flores, pero tengo mucha gente a la cual entregarle esa flor sin vuelta y hacer el bien”.