Hijo de Jenni Rivera ha pensado en matarse para estar con ella

Compartir esta publicación













TIJUANA, B.C.- Johny Rivera, hijo de Jenni Rivera le escribió una carta hoy que cumple ocho años de su partida, donde dice que muchas veces ha pensado en quitarse la vida para acabar con su dolor.

Hijo de Jenni Rivera, con tendencias suicidas

“Muchas veces contemplando matarme para poder acabar con mi dolor.Deseando tanto que que estuviera en ese avión contigo como se suponía que originalmente estaba”, escribió Johnny, el hijo de Jenni Rivera en su Instagram.

El menor de los hijos de la “Diva de la banda” recibió la noticia del trágico accidente de su madre cuando han solo tenia once años, recuerda haberse enterado por las redes sociales, ya que su familia trataba de ocultárselo.

“Voy a vivir la vida mientras Dios me lo permita y cuando termine, sé que veré, me pedirás un beso enérgico y tu y mi padre me van a decir: lo hiciste buen hijo”, destacó, quien tres años antes del deceso de Jenni, perdió a su padre.

También Jacqie, segunda hija de la intérprete compartió su sentir en este día.

“Mi corazón se siente como diciembre y nada es igual desde que te fuiste. Cómo hemos vivido ocho años sin ti? Supongo que somos tan estrictos como tú. Te amo y te extraño más de lo que puedo soportar”, escribió Jacqie junto a una foto de su madre y su hija Jaylah, la primera nieta de la cantante.

Tras varios comentarios de usuarios, sobresalió el de Lorenzo Méndez, aún cuñado y esposo de Chiquis Rivera, quien también se une a este sentimiento.

“Te amo hermana enviándote un ligero abrazo”, escribió Méndez, quien en vida de la “Diva de la banda”, convivieron por la cercanía con Esteban Loaiza, última pareja de la intérprete.

PODRÍA INTERESARTE:

Vikingos: Filtran reveladoras imágenes del final de la serie

Hasta el momento de redactar esta nota, ni Chiquis ni Jenicka sus otras dos hijas ni su otro hermano habían compartido algo.