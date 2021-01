Hispano dispara contra su madre y luego baila con su hermana menor junto al cadáver

En el estado de Utah (EE.UU.), un hombre hispano ha sido acusado de homicidio agravado, por presuntamente matar a su madre y luego bailar con su hermana menor junto al cadáver de la progenitora, informan medios locales.

Según los informes policiales, el hispano sospechoso, identificado como Mike López, de 23 años, acabó con la vida de su progenitora, Victoria Ramírez, de 43 años. El hecho ocurrió el pasado 23 de diciembre la casa donde vivían, ubicada en la ciudad de Springville.

Cuando la familia se disponía a cenar, el joven entró armado con una escopeta al comedor, donde se encontraban su madre y sus dos hermanas, de 14 y 17 años. Entonces miró a la menor de ellas, que asintió con la cabeza y corrió a esconderse en un baño, mientras que la mayor se ocultó detrás de una puerta y presenció la escena.

