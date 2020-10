Fantasmas y brujería, el Nuevo Laredo del que pocos hablan (VIDEOS)

Compartir esta publicación













Nuevo Laredo es una ciudad rica en diversidad cultural, su historia al ser una frontera es muy peculiar, sin embargo hay otro lado que muy pocos se atreven a explorar pues involucra fantasmas, brujería y mucha actividad paranormal.

A lo largo del tiempo se han creado leyendas alrededor de diferentes sitios en la ciudad, desde la casona del Canal 2, hasta la supuesta aparición del diablo en el Silverado Rodeo, algunas son reales, otras no hay manera de comprobarlo.

Un grupo de amigos decidió reunirse y formar “El Sótano: Historias de terror”, su objetivo era precisamente ese, explorar los misterios que guardan lugares icónicos de Nuevo Laredo para documentar la actividad paranormal.

“Nuestro grupo se llama El Sótano historias de terror, fue iniciado por Rudy Juarez y tu servidor, Juan Carlos Renteria hace un aproximado de 4 años, mismo tiempo que duró el programa en la estación 101.5 Fiesta Mexicana; en Facebook tenemos aproximadamente el mismo tiempo y empezamos contado las leyendas urbanas desde el lugar de los hechos o desde donde, la gente cuenta qué sucedieron”, explicó Juan Carlos.

La inquietud y esa adrenalina por visitar estos lugares y dar a conocer sus historias hicieron que se les unieran Adrian Lara y Julio Lara quienes comenzaron a participar en las grabaciones y transmisiones en vivo.

“El gusto por el misterio y lo paranormal es lo que nos llevó a empezar a hacer exploraciones en los lugares con alguna historia o anécdota. En mi caso particular siempre me ha atraído lo que no se puede explicar y el querer tener alguna evidencia de la vida después de la muerte, es lo que me ha hecho prepararme y leer sobre todo el mundo del ocultismo”, agregó.

Dentro de esta aventura visitaron aproximadamente 15 sitios en la ciudad, pero también estuvieron en un hospital abandonado de Laredo Tx. y en otras ciudades como Querétaro, Tula Tamaulipas, Monterrey y Saltillo.

“Donde más se ha llegado a tener contacto con alguna entidad, fue en el hospital abandona en Laredo “, relata Juan Charlie, “Te podría decir que ahí fue la primera vez que sentí miedo, fue una experiencia totalmente diferente a las anteriores”.

Otro de los lugares donde también sintieron una presencia extraña fue en la Arena 4 Caminos, la actividad quedó registrada en un video en vivo, movimientos repentinos de una cortina y algunas voces se escucharon dentro de los camerinos, confirmaron lo que muchos les habían advertido, la arena tenía habitantes de otro mundo.

Pero así como han confirmado algunas leyendas, han podido desmentir otras como “La leyenda del payaso de la Madero”, Juan Carlos asegura que no lograron contactar ni sentir la presencia de alguien más.

“Hemos desmentido mucho lo que la gente cuenta de la Casa Blanca del canal dos, que si es utilizada para rituales de brujería pero algunas historias están muy lejanas a la realidad”, afirmó.

“Dentro de lo paranormal no se puede confirmar o desmentir alguna historia, porque lo paranormal aún no llega a ser una ciencia, y a pesar que existen ciertos aparatos para medir energía, no están avalados por la ciencia y están faltos de su investigación.

“Algo que nos distingue del resto de los grupos de investigación paranormal, es el hecho que incluimos la duda y dejamos que el auditorio tenga esa última palabra”, agregó.