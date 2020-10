Hombre saca a cinturonazos a su hija de manifestación (VIDEO)

Compartir esta publicación













COLOMBIA.- Las manifestaciones están presentes en todo el mundo con la clara premisa de que podemos expresar nuestras ideas en una protesta o bien de diferentes maneras. Hay quienes están a favor o en contra de ellas, tal es el caso de un hombre que agredió a su hija con un cinturón mientras participaba en una manifestación en Colombia.

Este suceso fue captado en video y colgado en las redes sociales, logrando con ello que se viralizara de inmediato. Aquí te contamos lo que sucedió.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan a TikTok en Colombia por manejo de datos de niños

De acuerdo con medios locales de Colombia, el hombre -Norvely Restrepo- acudió a la manifestación a buscar a su hija Karime de 19 años, luego de que ésta no la obedeciera y asistiera a la manifestación en el municipio de Armenia. Según cuenta, ésta no le hizo caso y decidió usar su cinturón para que ‘obedeciera’. Tras el suceso violento, las autoridades se acercaron al lugar para pararlo.

“Yo le dije a ella: ‘váyase para la casa’, pero se desvió. Cuando yo llego, ella está enfrascada en una situación ahí con la policía. Realmente la acción mía fue por desobedecer. Eso me llenó de susto, porque igual como lo dije anteriormente, me la pueden haber entregado en un ataúd, me la pueden entregar en silla de ruedas”, señaló Restrepo a medios locales.

VIDEO MANIFESTACIÓN

⭕️Infórmate | Padre saca a su hija de protesta a cinruronasos Los hechos se registraron en el municipio de #Armenia, #Colombia, cuando durante #protestas que terminaron en disturbios, una joven de 19 años, identificada como Karime, fue sacada por su propio #padre a #cinturonazos pic.twitter.com/lw0X20ZXrG — Informativo365 (@Informativo3651) September 26, 2020

Los hechos que ocurrieron el pasado 10 de septiembre, han desatado una ola de comentarios divididos. Hay quienes están en contra de la violencia del padre, mientras que otros lo aplauden. Sin embargo, el padre -Norvely Restrepo- dice que no se arrepiente:

“Yo no me arrepiento ni me arrepentiré de mis actuaciones. No sabía que me estaban grabando, pero de todos modos mi hija no obedeció, porque ya habíamos hablado que no fuera a la zona de la protesta, por todo lo que podía pasar pero allá, me la encontré y la corregí”, mencionó.

Además, comunicó que ya se reconciliaron:

“Yo tengo que velar por mi hija, porque una judicialización le puede dañar su hoja de vida, para estudiar, trabajar o incluso salir del país”, concluyó.