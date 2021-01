Hombre hace amenazas terroristas en cine de Laredo

Compartir esta publicación













Un tipo hizo amenazas terroristas en un cine local, se ofrece de 100 a 1 mil dólares de recompensa a quien lo identifique, hay que llamar al 727-TIPS del programa civil contra el delito “Laredo Crime Stoppers”.

Se trata de un hombre en edad superior a los 40 años, de pelo escaso o ralo, entradas prominentes en el cuero cabelludo y con cejas tupidas o pronunciadas, es de piel blanca o moreno claro.

No se dieron mayores detalles al respecto, solo que al personal del cine, les lanzó intimidaciones o amagos con provocar algo terrorífico en el lugar.

Si usted no desea recompensa, pero sabe de quien se trata, telefoneé al número (956) 795-2800 de la Policía de Laredo, y dígales de quien se trata.

A usted no le pedirán que se identifique, ni le solicitarán su número telefónico, no le harán preguntas personales.

Solo quieren que alguien de la ciudadanía les llame a Laredo Crime Stoppers o Policía Municipal de Laredo, y les digan quien es esta persona, donde pueden encontrarle para su arresto.

Al ciudadano que colabore se le otorga una palabra clave que solo él sabrá, con ese código único, se presentará a un sitio a cobrar su premio sin tener que identificarse, con la mersa mención de la palabra que le fue confiada.

