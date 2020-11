Niño muere apuñalado por su hermano a quien trataba de consolar

Un niño de 11 años murió después de que su hermano mayor lo matara a puñaladas cuando intentaba consolarlo por una crisis que estaba atravesando, dijo la policía de Renton en el estado de Washington.

La policía respondió alrededor de las 12 p.m. a un apuñalamiento cerca de Monroe Avenue NE y NE 8th Place en Renton, al llegar al lugar encontraron al niño tirado en la acera. Las autoridades descubrieron que el niño fue apuñalado por su hermano de 22 años, quien estaba atravesando una crisis psicológica y su hermano quería consolarlo.

La policía de Renton le dijo a una televisora que el incidente comenzó en una casa cercana.

Explicaron que hubo algún tipo de interacción violenta entre el niño de 11 años y su hermano mayor, y que el niño salió corriendo de la casa para escapar de su hermano.

Según testigos, el niño fue apuñalado con un cuchillo de cocina.

“Me acerqué y vi toda esta sangre”, dijo el vecino Thomas Rountree. “Literalmente, parecía que el niño se había duchado y estaba empapado en sangre”.

.@KIRO7Seattle talked exclusively to the first person who called 911 after the 11-year-old was stabbed. The man is a neighbor across the street and says he immediately tried to help the victim. He describes a horrific scene pic.twitter.com/pLAp60hhbe

— Ryan Simms (@RyanKIRO7) November 22, 2020