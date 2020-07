Usa Covid como pretexto para asaltar un banco en Houston

Un banco en Houston fue asaltado de una manera muy peculiar, pues el ladrón solamente utilizó un mensaje escrito en un papel usando de pretexto al Covid-19 para así llevarse una cantidad que no ha sido revelada por las autoridades.

La policía de Houston se encuentra buscando al sospechoso de este asalto, un hombre que el miércoles 8 de julio de 2020, alrededor de las 9:00 a.m. ingresó al Woodforest National Bank, ubicado en 9700 Hillcroft Avenue.

El hombre entró al banco justo después de que se abriera llevando el rostro oculto. Se acercó a un cajero a quien le dijo que necesitaba hacer un retiro y le entregó un papel doblado.

El empleado desdobló el papel y descubrió que el presunto asaltante había escrito lo siguiente:

“No recibí ningún estímulo o ese préstamo de $10,000. Perdí mi negocio por el covid, así que, por favor, háganlo fácil y cumplan. No quiero lastimar a nadie, pero lo haré si tengo que hacerlo. Cualquier movimiento sospechoso y comenzaré a disparar, así que por favor ve a buscar mi dinero”.

El cajero del banco declaró que el hombre también le pidió verbalmente el dinero y a pesar de que no vio un arma, sintió temor por su vida por lo que le dio una cantidad no revelada de efectivo.

Suspect robs Houston bank on July 8th at 9:00 am while blaming #COVID19 for his actions; leaves note with the teller. If you know who this suspect is, please call @CrimeStopHOU w/info at 713-222-TIPS or contact @FBIHouston. See story here–>https://t.co/xogiwbg6sQ @houstonpolice pic.twitter.com/xDvwvM9l2D

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) July 16, 2020