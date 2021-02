VIDEO: Hombre ataca con un hacha a mujer que lo rechazó hace años

Una cámara de vigilancia en la India captó este martes el aterrador momento en que un hombre armado con una hacha ataca a una mujer que lo había rechazado, informa The Times of India.

El sujeto fue arrestado el miércoles en el distrito del estado de la Telangana, donde se produjo el incidente, revelándose después que unos días antes la mujer lo había denunciado por acoso ante la Policía.

Las impactantes imágenes del ataque contra la mujer, que llevaba un niño en brazos en el momento de sufrir la agresión, se volvieron virales en las redes sociales.

Se informa que la víctima del ataque fue hospitalizada con heridas en la palma de la mano, el antebrazo y el hombro, y se espera que sobreviva.

El sujeto ha sido identificado como Rahul Goud, de 25 años. Según medios locales, era amigo de la familia de la víctima y estuvo acosando a la mujer, a sabiendas de que estaba casada, por lo que ella acabó denunciándolo a la Policía.

