VIDEO: Hombre camina descalzo sobre cables de alta tensión por comida

Un hombre que quedó atrapado al interior de su hogar por las inundaciones provocadas por el tifón Vamco en la ciudad filipina de Marikina, al norte del país, caminó sobre el tendido eléctrico hasta la casa de sus vecinos para conseguir comida para su familia.

En Marikina las inundaciones han alcanzado cerca de los tres metros de altura, lo que ha dejado a varias familias sin energía eléctrica y atrapadas en los techos o en los segundos pisos de sus hogares.

El pasado 13 noviembre, el hombre que se muestra en el video caminó sobre los cables de alta tensión para llegar a la casa de sus vecinos, quienes le habían ofrecido comida para alimentar a sus dos hijos y a sus padres ancianos, después de que sus suministros fueran arrasados por el agua.

Brave father tightrope walks on cables to collect food during floods in the #Philippines pic.twitter.com/cX0Wxb39J7

— CGTN (@CGTNOfficial) November 18, 2020