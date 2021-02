Un hombre deshereda a sus hijos y deja la mitad de todo a su perro

Om Narayan Verma, un hombre de 50 años y originario de la India, decidió heredar todas sus pertenencias a su esposa y a su perro pues, aseguró en vida, sus hijos nunca estuvieron pendientes de él, ni tenían una relación cercana de familia.

Medios indios detallaron que Om heredó el 50% de sus bienes a su esposa, el restante fue para ‘Jacky’, el perrito que siempre lo acompañaba.

Se sabe que este hombre tenía varias propiedades, como por ejemplo un terreno de más de 7 hectáreas y algunas casas.

De inmediato en redes sociales usuarios se mostraron de acuerdo con la decisión del hombre, mientras otros tantos lo criticaron por lo que afirman era una ‘venganza’.

El notario no solo incluye el nombre de mi perro, sino también el de mi esposa Champa Bai. Mencioné en él el nombre de mi perro para asegurarme de que los miembros de mi familia tomen el cuidado adecuado de Jacky’, dijo en entrevistas al diario The New Indian Express.