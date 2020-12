Hombre desnudo grita por ayuda y encuentran migrantes secuestrados

A plena noche del jueves, la Policía de Houston recibió un reporte inusual: un hombre en calzoncillos gritaba en plena calle que había sido secuestrado. Cuando llegaron al lugar, al suroeste de la ciudad y apenas a minutos de distancia de una escuela primaria, hallaron a un grupo de personas retenidas en una casa. Todos estaban semidesnudos.

“El hombre dijo que 30 personas más eran retenidas como rehenes en la casa. Los oficiales entraron y rescataron aproximadamente a 25 hombres y una mujer”, escribió la Policía en su cuenta de Twitter.

“Los oficiales se dieron cuenta de que se trataba de una operación de tráfico humano”, agregan. Por eso debió entrar en la escena el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La Policía dijo que se trataba de migrantes mexicanos, hondureños, salvadoreños y cubanos que habían sido recogidos por sus captores en la fronteriza Brownsville y trasladados hasta este punto, a 347 millas de distancia.

Un testigo en la escena dijo a medios que había visto a una persona entrar y salir de la casa en distintas ocasiones: “Lo veo entrar en un camión gris. Parecía una persona normal, un tipo normal con ropa normal… nada en él me parecía peculiar”, contó Alexander Bernal.

Southwest officers are at 4800 Raven Ridge. Officers received a report of a male in his briefs running down the street yelling that he had been kidnapped. The male advised that thirty more people were being held hostage in the house. Officers made entry and rescued approximately pic.twitter.com/kRWS89zuUy

— Houston Police (@houstonpolice) December 4, 2020