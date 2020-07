Hombre dispara a niño y su madre por no respetar la sana distancia

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre en Miami Beach, Florida en Estados Unidos fue detenido después de que disparara cuatro veces con una pistola en el interior de un hotel, con la intención de pedir a una mujer y su hijo que guardaran la distancia social establecida por autoridades de sanidad para advertir recursos contagios de COVID-19.

Los disparos dentro del hotel Crystal Beach Suites parten de una advertencia hecha por el hombre Douglas Marks, de 47 años de edad, hacia una mujer y su hijo para que estos se alejaran y respetaran las medidas de seguridad establecidas.

Según un informe policial, el sujeto llegó a recepción para registrarse, pero discutió en el vestíbulo con una turista, proveniente de Nuevo México, a quienes les recriminó el que estuvieran a menos de dos metros de distancia, por lo que pidió a la recepcionista llamara al 911 y posteriormente realizó los cuatro tiros.

Pese a que los disparos fueron al interior del hotel no se reportó ningún daño a alguna persona; sin embargo, huéspedes vivieron momentos de pánico pues temieron por su vida.

