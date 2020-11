VIDEO: Hombre empuja a mujer a vías del metro en Nueva York

Un vagabundo empujó a una mujer a las vías del metro de Manhattan cuando un tren entró en la estación, la victima logró salir casi ilesa de manera milagrosa.

Aditya Vemulapati, de 24 años, fue procesado por cargos de intento de asesinato en segundo grado, intento de asalto en primer grado, asalto en segundo grado y peligro imprudente en primer grado durante la audiencia virtual del Tribunal Penal de Manhattan.

Las autoridades dicen que el video de vigilancia capturó a Vemulapati atacando a la desprevenida mujer de 40 años mientras esperaba un tren en la estación 14th Street-Union Square.

Vemulapati, quien fue visto caminando por el andén, supuestamente corrió detrás de la mujer y la empujó hacia las vías justo cuando un tren No. 5 ingresaba a la estación.

Milagrosamente, la mujer no resultó gravemente herida ya que aterrizó entre la cama de la fila y los rieles.

“Este caso es un caso fuerte. El acusado intentó matar a un extraño en una plataforma del metro ayer por la mañana”, dijo un fiscal a la jueza Keisha Espinal durante la lectura de cargos. “La única razón por la que está viva es porque aterrizó entre las vías y el tren pudo pasar sobre ella”.

El fiscal señaló que hubo “varios testigos presenciales”, así como “pruebas en video” y que Vemulapati “admitió haberla empujado frente al tren”.

Homeless man who shoved woman onto NYC subway tracks held without bail https://t.co/zo1cFk8p1u via @nypmetro

— Bo Snerdley (@BoSnerdley) November 21, 2020