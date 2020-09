VIDEO: Hombre golpea a perro con un palo porque “es de pelea”

Compartir esta publicación













AGUASCALIENTES.- Un sujeto fue captado dando de palazos a un perro en el fraccionamiento Real del Sol en Aguascalientes.

Fue el Partido Verde Ecologista quien hizo la denuncia a través de redes sociales, luego de que les compartieran el video que deja al descubierto el caso de maltrato animal.

Se me hace muy mal que los golpeen, vi el video, al último ni lo vi completo, porque quien sabe que me dio, tenemos un grupo y suben cosas fue donde me di cuenta”, comentó Martín Gálvez, vecino de la zona.

La presidenta del Comité Ejecutivo Municipal de Aguascalientes del Partido Verde Ecologista de México, Saraí Ornelas, explicó que al propietario no le importa lo que digan los vecinos, ya que argumenta que el perro es de pelea y por ello lo tiene que agarrar a palazos.

También señaló que los vecinos tienen miedo a represalias, ya que cuando le han pedido que deje de maltratar al animal o que se los dé, los ha amenazado y asegura que tiene un valor de 10 mil pesos.

Indicó que es necesario tener una reunión con la titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente para abordar el tema de maltrato animal en Aguascalientes a fin de trabajar en conjunto, al mismo tiempo exigió que se aplique la ley contra el sujeto y que existan castigos ejemplares, al llamado se sumaron los vecinos de la zona contra todo aquel que cometa esta tipo de actos.

Es una injusticia total son seres vivos que no tienen la culpa de la responsabilidad de las personas o de nosotros los seres humanos, que se abra una investigación merece tener una sanción y una sanción grave”, dijo José Márquez, vecino de la zona.

😡Ayuden a localizarlo dicen q es en AGUASCALIENTES Un Sujeto Golpea a “Perro de Pelea” Para Entrenarlo Los Hechos en el Fraccionamiento Real del Sol en la Calle Circuito Telescopio 130 pic.twitter.com/A4XOWikojK — El ABOGADO🦉 🇲🇽CDMX (@OrdinarioFifi) September 13, 2020