Graba VIDEO para sus hijos y después mata a su esposa por infidelidad

Un hombre de Le Marque, en el condado de Galveston (Texas), grabó un video dirigido a sus hijos donde se disculpa y les dice que los ama, poco antes de disparar y asesinar a su esposa.

En la grabación, compartida por la prensa local este miércoles, Trent Paschal, de 48 años, asegura que decidió cometer el crimen porque su pareja, “18 años más joven”, le era infiel.

“Yo no elegí esto, tu mamá lo eligió. Me ha estado engañando durante mucho tiempo”, afirma Paschal en el video, donde insiste que tiene pruebas de la traición y argumenta que nunca golpeó, lastimó ni insultó a su cónyuge.

Aparentemente triste y afectado, el sujeto solloza por momentos mientras se disculpa y les desea lo mejor a sus hijos. Luego de dirigirse a sus padres y tras agradecerles por su protección y cuidados, se levanta de repente de donde está y parece intentar esconderse de alguien. En el material audiovisual se escucha como corre lo que se presume es la cortina de una ducha.

De acuerdo con registros judiciales compartidos por el portal Click2Houston, el 21 de octubre Paschal se escondió en el baño principal de su casa justo antes de que su esposa, Savannah, y la madre de ella llegaran.

La suegra de Trent afirma que su yerno “saltó de la ducha” y “dijo que iba a dispararles” a ambas. Los investigadores detallan que Savannah, de 30 años, recibió dos disparos en el estómago, mientras que su madre logró escapar. La Policía encontró en el suelo de un dormitorio a la víctima, que murió más tarde en un hospital.

My interview with Michael Kinchen made me cry. 💔 His son-in-law Trent Paschal murdered his daughter Savannah in La Marque, Texas. Michael’s wife was at the Paschal home to mediate an argument and help Savannah. Trent hid after police left; ambushed them. pic.twitter.com/Xsc9Ju2XBL

— Erica Simon (@EricaOnABC13) October 23, 2020