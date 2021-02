Hombre herido es enviado a San Antonio

Un hombre resultó gravemente herido en un choque sobre la carretera 59, la tarde de ayer. Ocurrió de 8 a 10 millas al este del bulevar Bob Bullock, fuera de los límites de Laredo, pero dentro del Condado de Webb.

Sucedió alrededor de las 2:20 de la tarde y como el hombre lesionado perdió mucha sangre, tras ser estabilizado en un nosocomio local, fue transportado en helicóptero a un hospital de San Antonio, Texas.

Erick Estrada, sargento y portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus siglas en inglés), dijo que un tracto tráiler color blanco, viajaba de oeste a este (como hacia Freer, Texas) y estaba parado por completo en la cinta asfáltica, supuestamente señalizando con su lateral izquierda, porque iba a hacer una vuelta hacia su izquierda (al norte), cuando una camioneta Ford F-250, también color blanco, intentó rebasarle, entonces en el viraje abierto del tráiler, con el remolque fue que pegaron en la parte frontal de la troca pick up contra la posterior del remolque.

El trailero siguió en su viraje curvo y se continuó el contacto de la caja tráiler, corriéndose por todo el frente de la camioneta Ford y se siguió por el costado del vehículo ligero.

“Fue en la milla, 814, eso es como 8 a 10 millas de Bob Bullock hacia Freer”, dijo el sargento Estrada.

El tráfico en ambas direcciones fue desviado, porque se cerró por completo el flujo vehicular de la carretera 59, los vehículos que viajaban hacia el este, fueron desviados a la carretera 359, o sea, les hicieron regresar a Laredo por la misma 59, hasta Bob Bullock y así agarrar la 359, hacia Hebbronville.

Y los que iban de este a oeste como hacia Laredo, los desviaron por el camino rural 2895 has- ta la 359, para enfilarlos hacia esta frontera.

