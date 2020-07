Hombre mata a su hijo al perder la paciencia por enseñarle a ir al baño

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de Houston practicaba potty training (entrenamiento para ir al baño) con su bebé de dos años, pero perdió la paciencia y todo resultó en un crimen atroz. Mató a la criatura a golpes, según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

Parece que el joven padre, Antonio Devonte Hicks Sr., de 21 años, intentaba hacer que su pequeño hijo de apenas 24 meses aprendiera a usar el potty. Pero a este padre la paciencia se le escapó de las manos y el potty training se le hizo difícil.

Tanto que estalló en ira y golpeó al bebé de forma salvaje hasta que Antonio Jr. perdió el conocimiento.

Después, viendo lo que había provocado en el infante, lo llevó a la sala de emergencias del Houston Northwest, pero el niño no respondía, informó Mundo Hispánico.

La historia que el hombre Antonio Devonte Sr. contó acerca de cómo el bebé se había golpeado no encajaba con lo que los doctores veían en el cuerpo del niño.

Antonio Jr. tenía múltiples golpes en su cuerpo, algunos eran recientes, pero otros ya habían sanado y eran anteriores. Este era un caso más de abuso infantil, sospechaban los médicos.

El pequeño Antonio Jr. no sobrevivió y lo declararon muerto la tarde del mismo pasado sábado en que llegó al centro médico, a las 6:18 pm.

Las autoridades del hospital llamaron a los investigadores de homicidios, y mientras hablaban con la madre y el padre del bebé fallecido, concluyeron que Hicks perdió los estribos y golpeó al niño varias veces durante el potty training.

