Mata a sus dos hijas y se suicida mientras discutía por teléfono con esposa

Este miércoles, un hombre del estado de Oklahoma (EE.UU.) disparó mortalmente a sus dos hijas adolescentes mientras discutía por teléfono con su esposa antes de apuntar el arma contra sí mismo y cometer suicidio, informa New York Post.

Según ha trascendido, David Kaser, residente de la ciudad de Sand Springs, mató a tiros a sus hijas adolescentes Clarissa y Crystal, de 19 y 14 años, mientras sostenía una discusión telefónica con su esposa y madre de sus seis hijos, quien se encontraba trabajando.

TE PUEDE INTERESAR: Rockero diseña guitarra con el esqueleto de su tío fallecido

La madre de las jóvenes relató a la Policía que, después de haber escuchado un disparo de arma de fuego, su esposo le preguntó “¿Qué te parece esto?”, por lo que pidió a las autoridades inspeccionar su hogar. Cuando los oficiales arribaron a la residencia encontraron el cuerpo de Kaser y el de las jóvenes sin vida, así como una pistola que se sospecha fue el arma homicida.

Asimismo, la mujer contó a los investigadores que durante los últimos meses se habían presentado una serie de problemas en el matrimonio y que ya había recibido amenazas por parte de su esposo, aunque pensó que no se trataba de algo serio.

Oklahoma man kills daughters, self while on phone with his wife: cops https://t.co/stwuj9baai pic.twitter.com/d8iivpWCOl

— New York Post (@nypost) February 12, 2021