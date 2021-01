Hombre se lanza al océano para salvar a un águila de morir ahogada

Este martes fue captado en video el momento en el que un hombre llamado Greg Messer se lanzó al océano para liberar a un águila pescadora que estaba a punto de morir enredada en un sedal en la bahía de Hervey, en Queensland (Australia).

Messer comentó para medios locales que en cuanto vio a un grupo de personas observar al ave en dificultades supo de inmediato lo que debía hacer, por lo que no dudó en saltar al agua y rescatar al animal.

Según detalló, lo primero que hizo fue cortar la línea de pesca por debajo del ave, ya que el anzuelo se había atorado en una roca. Una vez cortado el sedal, se trasladaron hacia aguas menos profundas para desenredar las alas y el cuerpo del águila, antes de ponerla a salvo en la orilla.

“En mi opinión, el águila parecía entender lo que yo estaba haciendo, nunca intentó picotearme, [incluso] cuando la puse de espaldas”, declaró Messer, quien aseguró que su acción fue una forma “de devolver” lo recibido, ya que él mismo había sido rescatado del océano unos meses antes.

