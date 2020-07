Buscan a hombre que robó pruebas para Covid-19 en Dallas

Un hombre en Dallas robó suministros y equipos de un nuevo sitio para pruebas de Covid-19 y ahora es buscado por las autoridades quienes han difundido su fotografía para dar con este ladrón.

El centro de pruebas ubicado en Pleasant Grove fu víctima de un robo la semana anterior, ante la sorpresa y desconcierto de todos, descubrieron que un desconocido había ingresado para robarse los suministros que se utilizan para estos tests.

El centro de pruebas de Salvation Army dentro del Pleasant Grove Corps Community Center, ubicado en 8341 Elam Rd., tenía planeado abrir la mañana del 13 de julio, pero las autoridades anunciaron entonces que la apertura se retrasaría por falta de insumos. El sitio abrió al día siguiente.

“Durante la noche, personas irrumpieron en el lugar de almacenamiento del sitio y robaron todo el equipo y los suministros utilizados para realizar las pruebas”, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa del Sistema de Salud y Hospitales Parkland, al anunciar el robo.

Una portavoz de Parkland dijo que se robaron varios miles de dólares en artículos, incluidos equipos de protección personal, suministros de prueba, productos de limpieza, desinfectante para manos, agua embotellada, alimentos, un termómetro, una computadora portátil encriptada, dos radios, dos unidades de aire acondicionado y un refrigerador.

El departamento de policía del hospital Parkland en Dallas publicó imágenes de un sospechoso del robo que tiene un tatuaje de estrella en el cuello.

We are experiencing a delayed opening with our Salvation Army/Pleasant Grove Corps Community Center COVID-19 testing site. Sorry for any inconvenience. We will update later with more information.

— Parkland Hospital (@Parkland) July 13, 2020