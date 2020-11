Jiu jitsu salva a bebé de ser robado en Manhattan

Compartir esta publicación













Un hombre caminaba junto con su novia por el Madison Square Park de Nueva York cuando escuchó unos gritos. Al observar qué ocurría, vio a un hombre que trataba de llevarse un cochecito de bebé en medio de la desesperación de la madre, que tenía a otro niño en brazos.

En ese momento, Brian Kemsley decidió aplicar sus conocimientos de jiu jitsu para neutralizar y retener al sujeto hasta que llegó la Policía. “No es cuestión de intervenir, es una cuestión de deber cuando ves a una mujer y a su hijo gritando”, dijo.

“Lo derribé y lo sostuve”, contó sobre su intervención y agregó: “No podíamos dejarlo ir. A medida que la situación se intensificó, se hizo bastante claro que tenía problemas.

TE PUEDE INTERESAR: COVID-19 deja huérfano a niño de 4 años en Texas

Minutos después, personal policial llegó hasta el lugar y trasladó al individuo a un hospital, a pesar de que no sufrió heridas.

“El limitado jiu jitsu que aprendí hace más de seis años me permitió controlar a un hombre fuerte y adulto como si fuera un bebé”, expresó Kemsley, quien reflexionó: “Cuando se trata de seguridad ciudadana, machacar a alguien no debería ser la prioridad. No deberíamos aparecer con palos y empezar a golpear a la gente. La prioridad siempre debería ser desactivar la situación de forma segura y menos violenta posible para no empeorarla”.

En ese sentido, recordó que en un principio su objetivo era “alejar a este hombre de la mujer y de su hijo”, aunque luego también buscó mantenerlo a salvo de las personas que estaban presentes y que “podían ponerse violentas con él”.