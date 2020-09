Hombre de Laredo, Texas se dispara en una pierna por accidente

Un hombre se dio un balazo en una pierna, cuando limpiaba su arma, esta tarde de viernes en residencial Highland Park, junto a calle Shiloh, al noreste de Laredo.

De 39 años de edad la víctima, fue trasladado al Centro Médico de Laredo, trasladado por una ambulancia de Bomberos, que acudió a la cuadra 18 de la calle Lemonwood, entre Woodridge y Whitewood.

Rick Olivas, Portavoz de Bomberos de Laredo, dijo que no pasó a mayores, fue un accidente, el hombre herido, está fuera de peligro.

