Usa a niña para meterse a la fila del puente en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













En un video que circula en redes sociales exhiben a un hombre que con tal de meterse a la fila en el Puente II, de Nuevo Laredo a Laredo, Texas, pone a una niña frente a un auto en marcha que hacía fila en uno de los carriles.

En la publicación compartida por una mujer, se pudo observar a un hombre queriéndose meter con su camioneta a la fila, a lo que la mujer que esperaba su turno dice: “o sea este llegó y se quiso meter, estamos aquí todos bien, uno y uno.. este llega bien prepotente, y luego no se a que se baja la muchachita. !No manches!, se me va a atravesar aquí enfrente”.

La mujer que graba el video le cuestiona si va a poner a su hija para pasar y si ese es el ejemplo que le da.

El hombre le responde que el mal ejemplo lo da ella al no dejarlo pasar y hasta le lanza un beso.

Lejos de pedirle a la niña que se retire, el hombre que viajaba en una camioneta color azul le dice ahí quédate, “Don’t move“.

La usuaria que comparte el video escribió:

“Que vergüenza a quemar a esta Riata así como se dijo que era el bajo a su hija sin cubrebocas para empezar y sin medir el riesgo para meterse ala fila l 🤬compartan”.

El video fue grabado poco antes de llegar a las casetas de cobro del Puente Juárez-Lincoln

Y como era de esperarse los comentarios en el video no se hicieron esperar, aquí algunos de ellos tal como los escribieron:

“Se nota que los hijos están acostumbrados a ser groseros ni pena les dió hasta risa de burla la niña y para terminar el hijo 😠😡”

“Que Pena del señor y del hijo faltando el respeto”

“tristemente es el Ejemplo que le da a sus hijos, es gente abusiva que utiliza a los hijos para lograr objetivos , lo que los hijos ven es lo que replicaran el dia de manana …..”

“Yo le hubiera pitado un chingos no creo que aguante 😂😂😂Viejo ridiculo y la werka bbsa y El otro werko menso tirando El dedo 😂🙈que miedo wey no mms.”