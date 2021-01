Homenajean a héroes blancos de la pandemia

A pesar de las pérdidas humanas y del desabasto del personal de salud siguen enfrentando la pandemia con una población que no se ha cuidado

En medio de la pandemia de coronavirus, Norma, como cientos de enfermeros y enfermeras son reconocidos por ser “Ángeles de Luz”, en una lucha en la que no todos han podido ganar contra el Covid-19.

Tal como pasó con Juan Raymundo Arraezola, el primer enfermero que perdió la vida como parte del personal de salud al igual que Norma Castillo, Catalina Piña Navarro y Socorro Manrique, quienes estuvieron frente a la línea Covid en lo más crudo de la pandemia que fue de junio a agosto.

Norma Reyes de los Santos enfermera del Hospital Materno Infantil-Civil-, sigue en pie de lucha junto a sus compañero, doblando turnos e incluso triplicando, no es para menos ya son 10 meses de la pandemia y hay cansancio, frustración y hasta temor, miedos normales, la única diferencia es que ella es enfermera.

“Ha sido un año de retos, de miedos, temores, no tenemos un blindaje somos igual que el resto de la población, pero con conocimientos; aquí estamos entregando nuestro tiempo, nuestra vida para salvar vidas”, dijo Norma.

A pesar de las pérdidas humanas y del desabasto del personal de salud siguen enfrentando la pandemia con una población que no se ha cuidado, que no cumple con las indicaciones, quienes han sido mudos testigos de las bajas de médicos y enfermeras quienes no dejaron de trabajar para salvar vidas.

Estos héroes de blanco han sacrificado a su familia, sus cumpleaños, fechas importantes para sumarse a la línea Covid algunos ni siquiera tienen base, no cuentan con prestaciones sociales, y aún así no se rinden, no sólo por la pasión y vocación, sino por amor al prójimo.