¿Cuándo cambia el horario de invierno en México?

El horario de invierno 2020, en casi todo México, entrará en vigor a finales del próximo octubre, y será el domingo 25 de dicho mes, cuando comience su operación, según el Centro Nacional de Metrología (CENAM).

¿Se atrasa o adelanta el reloj en el horario de invierno?

En el horario de invierno se atrasa una hora el reloj, no se agrega una como en el de verano; se pide a la ciudadanía colocar el nuevo horario por la madrugada, para evitar lo más posible un cambio brusco en las actividades.

¿Por qué se realiza por la madrugada?

El CENAM dijo que se coloca la nueva hora por la madrugada para “minimizar los posibles efectos adversos para la sociedad por efecto del ajuste de los relojes”.

El horario de invierno 2020: en qué estados sí aplica y cuáles no

Cabe señalar que los estados de Sonora y Quintana Roo no participan en el Horario de Verano, por lo que en estas zonas no hay ajustes en los relojes por invierno.

“Para el último domingo de octubre existen 2 intervalos de tiempo distintos que tienen el mismo valor numérico en cuanto a la hora del día, este intervalo es de la 01:00 a las 02:00 de la mañana. Lo anterior ocurre debido a que una vez que los relojes marcan las 02:00 de la mañana del horario de verano, estos son atrasados una hora para marcar la 01:00 de la mañana del horario de invierno”. CENAM

¿Desde cuándo se realiza el horario de verano e invierno?

En México desde 1996 se realiza el cambio de horario de verano, donde se adelanta una hora el reloj, posteriormente en octubre se atrasa una hora.

En la franja fronteriza con los Estados Unidos de América el horario de verano da inicio el segundo domingo de marzo a las 2:00 de la mañana, momento en el cual los relojes se adelantan una hora, y termina el primer domingo de noviembre a las 2:00 de la mañana, momento en el que los relojes se atrasan una hora.

Para el año en curso 2020, el horario de verano para la franja fronteriza da inicio el domingo 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre.