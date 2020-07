Tu horóscopo de lunes 27 de julio; Mhoni Vidente predice tu futuro

No te pierdas las predicciones de la famosa astróloga para el inicio de la semana

No te pierdas tu horóscopo para el próximo lunes 27 de julio 2020, Mhoni Vidente te dice sus predicciones para el inicio de la semana.

Tu horóscopo de lunes 27 de julio

Aries

Vas a estar hoy muy pendiente de lo que más te interesa y quizá sea una oportunidad de trabajo, o al menos de un cambio en el que tienes que te favorece. Podrás demostrar de lo que eres capaz sin ningún tipo de problema si te lo propones.

Tauro

Casi nunca te dejas llevar por la envidia, pero tu horóscopo dice que hoy puede que aparezca en ti un poco de esa sensación de querer lo que tiene otra persona y no poder conseguirlo. No es sano, así que no te lo permitas. Solo te traerá problemas si te obsesionas con ello.

Géminis

Cada vez que te pones a mirar a una persona que te ha dicho algo doloroso, te sientes mal o con pocas ganas de perdonarle, pero es mejor que no le des vueltas y pases página definitivamente. Es lo más sano para ti y eso es lo más importante.

Cáncer

Hay ciertas cosas que te van a favorecer hoy en el plano laboral. Quizá una persona deje su puesto por alguna razón y puedas sustituirla. Eso te sentará bien porque te demostrarás tus capacidades. Alguien te anima a ello y lo cierto es que ese apoyo es muy de agradecer.

Leo

Tu naturaleza se impone y hoy vas a estar con ganas de mandar y de que los que hay a tu alrededor te hagan caso sin cuestionarte nada . Procura no excederte en ese modo de organizar las cosas a tu antojo. Deja que los demás participen y opinen.

Virgo

Hoy no te importará alejarte de ciertas conveniencias sociales porque eso te va a suponer, en cierta forma, un alivio ya que has tenido tensión por intentar quedar bien en un grupo o delante de alguien con poder. Debes defender el derecho a hacer las cosas de distinto modo.

Libra

Ya dejas atrás pruebas o exámenes que han supuesto nervios y bastante incertidumbre. No debes temer los resultados porque realmente van a ser bastante buenos. Puedes mirar hacia el futuro en la confianza de que podrás hacer lo que te apetezca.

Escorpio

La luna creciente en tu signo te proporciona un espíritu positivo e ímpetu y ganas para organizar lo que sea y compartir ese rato con alguien a quien ves de vez en cuando. Lo harás con mucha alegría y buen ánimo. Los detalles serán importantes, no los olvides.

Sagitario

Tendrás que razonar con alguien que no es demasiado generoso o generosa para que ceda en algo relacionado con dinero, que quizá le corresponde por una herencia o cualquier otro asunto parecido. Utiliza la empatía para convencer.

Capricornio

Adelantas un asunto para poder descansar algunos días incluso si no sales de vacaciones, al menos así sientes una liberación y puedes dedicarte a leer o a investigar cierto tema que te atrae mucho sin preocuparte de las obligaciones.

Acuario

Es posible que no te apetezca mucho, pero tienes un compromiso al que debes acudir incluso si piensas que será una pérdida de tiempo. No lo será, encontrarás a alguien muy interesante en muchos sentidos y te alegrarás de haberte forzado a ir.

Piscis

Un desconocido puede enseñarte hoy, solo con un gesto, un camino a seguir que no te esperabas. Esa pista que te ofrece será muy interesante y te hará ver otras maneras de contemplar la realidad. A partir de ahora encuentras algo muy interesante en lo personal.